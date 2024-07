Vila Franca de Xira é cidade há 40 anos mas as vivências ainda são de bairro

O segredo de Vila Franca de Xira é a proximidade, onde toda a gente se conhece e faz parte de uma grande família. O sentimento foi descrito por vários dos homenageados na noite em que Vila Franca de Xira evocou os 40 anos de elevação a cidade com uma sessão solene onde homenageou 13 cidadãos e instituições de mérito.

A cerimónia, promovida pela junta de freguesia liderada por Ricardo Carvalho (PS), realizou-se na noite de 28 de Junho no Ateneu Artístico Vilafranquense e premiou Albertina Pedroso como cidadã de mérito profissional. A presidente do Tribunal da Relação de Évora não pôde estar presente mas gravou uma mensagem agradecendo a distinção e o quão importante é para o papel das mulheres na justiça. Foram também homenageados Pedro Torrão (carreira desportiva), o restaurante 150 Gramas (mérito empresarial), a loja O Tronco (mérito comercial), o Café Flor do Tejo (mérito identitário), o atleta José Fortes (mérito desportivo), Dário Venâncio (mérito de tradição local), o ex-comandante dos Bombeiros de Vila Franca de Xira, Elviro Passarinho (mérito cívico), o Ateneu Artístico Vilafranquense (desenvolvimento local), o director do Museu do Neo-Realismo David Santos (mérito cultural), Daniel Costa Reis (mérito social), o Rotary Clube de Vila Franca de Xira (mérito associativo) e, com o galardão de mérito autárquico, todos os autarcas de 1984 a 2024.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE