Faleceu o empresário José Alberto Roque

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Faleceu hoje, com 78 anos, o empresário José Alberto Roque. Filho de José Roque, fundador, da Roques Ldª em Santarém, em 1971, e neto de José Roque Dias, fundador, em 1937, da Camionagem Ribatejana.

Pertencia à terceira geração da família do grupo Roques, que actualmente é constituído pela Roques Vale do Tejo (Roques VT,SA), que detém regionalmente a distribuição da marca Renault ao nível da venda e assistência, e pelas Roques CVES, Lda., empresa especializada na comercialização e assistência de viaturas pesadas e equipamentos.