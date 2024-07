Festa Templária em Tomar é um dos maiores eventos medievais do país

Está de volta a Tomar um dos maiores eventos medievais do país. A Festa Templária vai realizar-se durante quatro dias, entre 11 a 14 de Julho e promete envolver toda a população, estimando-se a participação de centenas de figurantes. A festa tem como principal missão evocar a história, as lendas, os segredos e os mitos da Ordem dos Templários e vai contar com um programa recheado de recriações, visitas, seminários, acampamentos, mercados, concursos, entre outras actividades. As iniciativas estendem-se por toda a cidade, desde a Praça da República até à Mata Nacional dos Sete Montes ou o Convento de Cristo. Os espaços de artesanato e comida vão estar localizados no Jardim do Mouchão e Zona Desportiva.

Na quinta-feira, 11 de Julho, decorre o Seminário “Quotidiano Templário Revisitado”, no Convento de Cristo. A abertura oficial da Festa Templária vai ter lugar na Praça da República a partir das 18h00. Ao fim da tarde realiza-se o Jantar do Povo na Mata Nacional dos Sete Montes. A noite encerra com um espectáculo de fogo, “Fire Dragons”, no rio Nabão. Neste dia e também na sexta-feira, o Grupo de Teatro Fatias de Cá vai apresentar a Recriação Histórica “A Divisa de Thomar”, que vai passar por vários locais da cidade.

Na sexta-feira, 12 de Julho, destaque para o Desfile Infantil. Na Torre D. Catarina, no Convento de Cristo, vai decorrer a actividade Escape Room “O Mistério da Torre”. A mesma actividade repete-se no sábado e domingo. O dia fica completo com o Jantar Real no Convento de Cristo. No sábado, 13 de Julho, o dia começa com “Visitas Guiadas Caminhos da História”. Vai decorrer também o Torneio de Arco e Besta Histórica (Thomar Honoris) no centro histórico. A noite fica marcada com o ponto alto da festa, o Cortejo Nocturno. No domingo, 14 de Julho, vai haver as Visitas Guiadas Caminhos da História “Os 5 Elementos Alquímicos de Tomar” e o Espectáculo de Encerramento pelo Fatias de Cá na Horta dos Frades, Convento de Cristo. A Recriação Histórica, o Escape Room, os jantares e as visitas estão sujeitos a aquisição de ingresso pago, que poderá ser levantado no Posto de Turismo.