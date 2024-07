O desafio de fazer crescer uma região em declínio e com falta de mão-de-obra

As comunidades intermunicipais (CIM) da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo deparam-se com um grave problema de declínio e envelhecimento da população e têm escassez de mão-de-obra qualificada e indiferenciada, o que impacta negativamente a actividade económica. Não surpreende por isso que estejam no vermelho por serem as sub-regiões que piores indicadores económicos apresentam, em contraponto com as CIM das zonas de Braga, Leiria ou Aveiro, as que mais se têm desenvolvido e estão acima da média nacional no que toca ao PIB (produto interno bruto) per capita.