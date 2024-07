Ourém tem sido exemplo no aproveitamento de fundos comunitários

Foram várias as entidades que marcaram presença no dia 20 de Junho para assinalar o Dia do Município de Ourém. As comemorações iniciaram com a cerimónia do Hastear das Bandeiras, a que se seguiu a inauguração do troço entre a rotunda dos Álamos e a rotunda do Ribeirinho. A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, Isabel Damasceno, que marcou presença nas cerimónias, sublinhou a capacidade do município na captação de fundos comunitários, postura que se materializa na apresentação de obra feita e numa “transformação da cidade e na criação de novas centralidades, com a realização de investimentos importantes para o desenvolvimento económico do concelho”, disse. Isabel Damasceno realçou que a autarquia vai ser das primeiras a ser apoiada no âmbito do programa Centro 2030.