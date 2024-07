PSP procura quem roubou 30 mil euros a casal de idosos em Santarém

A PSP de Santarém está a tentar encontrar a identidade de quem roubou 30 mil euros de dentro do carro de um casal de idosos, estacionado no parque de estacionamento subterrâneo da cidade.

O casal tinha deixado uma bolsa com o dinheiro dentro do carro enquanto foram tratar de alguns assuntos nos serviços da cidade. Quando o casal regressou ao carro este estava com um pneu furado e houve pessoas que estavam no parque que os ajudaram a mudar o pneu. Foi nessa altura que alguém retirou a bolsa com o dinheiro.