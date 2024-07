Urbanismo em Torres Novas já tem plataforma digital

O vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Novas adiantou na sessão camarária de 6 de Junho que vai entrar em funcionamento a nova plataforma digital na área do Urbanismo. Luís Silva sublinhou que os processos do urbanismo já circulam digitalmente, embora os mais antigos continuem apenas a existir em papel. “Esta plataforma é o primeiro passo de modernização administrativa do município de Torres Novas. Os serviços do urbanismo vão passar a receber os processos online, mas depois vamos ter todo o tipo de serviços em plataformas”, acrescentou o autarca.

Recorde-se que numa sessão camarária de Maio, Luís Silva explicou que a plataforma visa a optimização dos processos de gestão urbanística e que o Urbanismo tem ao serviço mais um arquitecto, sendo agora quatro no total. “Durante muito tempo tivemos só um. Os constrangimentos não são por acaso, muito se devem a estes problemas que tivemos e em que perdemos vários arquitectos em pouco tempo. Agora temos reposto o número de arquitectos e esperamos dar melhor resposta aos munícipes”, disse. Luís Silva adiantou ainda que está praticamente concluída a auditoria externa aos serviços do Urbanismo tendo em vista a melhoria dos mesmos, nomeadamente no que respeita à celeridade com que são despachados os processos.

Os serviços do Urbanismo do município, recorde-se, estiveram debaixo de fogo depois de, em 2023, dois funcionários que lá trabalhavam terem sido investigados pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção e de o tribunal os ter suspendido de funções. No despacho do Ministério Público lê-se que estão “fortemente indiciados da prática dos crimes de corrupção e recebimento indevido de vantagem”. O processo judicial ainda se encontra em curso.