Vereador de Coruche denuncia estado de abandono dos espaços verdes

Espaços verdes, contratos de estabelecimentos de restauração no Parque do Sorraia e questões relacionadas com o canil foram assuntos que mereçam destaque na reunião de câmara de Coruche.

O vereador da Câmara de Coruche Osvaldo Mendes (PSD) levantou preocupações na última reunião do executivo sobre a falta de manutenção dos espaços verdes da envolvente do Parque Urbano do Planalto. Durante a última sessão da reunião da autarquia, o autarca social-democrata destacou que, apesar da intervenção urbanística ter sido “bem-sucedida e sem derrapagens”, a área tem sido negligenciada no capítulo da manutenção desde a sua inauguração em 25 de Abril. Mencionou ainda outras zonas da vila que necessitam “intervenção urgente”.

A vice-presidente do município, Fátima Galhardo (PS), que liderou os trabalhos da reunião de câmara, admitiu que se torna “difícil” dar uma resposta “rápida” em todos os espaços devido às condições climatéricas que propiciaram o crescimento de ervas nas últimas semanas, prometendo que o problema será resolvido e que “mais áreas serão incluídas na manutenção de espaços verdes”.

A reunião de câmara abordou ainda assuntos relacionados com o centro de recolha de animais e a resolução dos contratos de exploração dos estabelecimentos de restauração no Parque do Sorraia.

