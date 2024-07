Apreendidos mais de 1.600 artigos falsificados na feira de Tomar

Mais de 1.600 artigos falsificados, no valor quase 26 mil euros, foram apreendidos na sexta-feira, 28 de Junho, na feira semanal de Tomar, revelou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que instaurou quatro processos-crime. Em comunicado, a ASAE adianta ainda que quatro pessoas foram detidas e constituídas arguidas, tendo ficado com termo de identidade e residência.

Na operação de fiscalização foram apreendidos 1.612 artigos de vestuário (t-shirts, fatos de treino, ‘boxers’, entre outros), calçado e acessórios “de várias marcas internacionais”, no valor de mais de 25.800 euros, indica a ASAE na nota. Ainda de acordo com a ASAE, que é um órgão de polícia criminal, a operação foi feita “no âmbito do combate à violação dos direitos de propriedade industrial, designadamente os ilícitos de contrafação, imitação e uso ilegal de marca” e contou com a colaboração do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP).