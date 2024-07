Aula de surf para crianças e jovens seguidos na ULS da Lezíria

No dia 22 de Junho, a equipa multidisciplinar do Grupo de Diabetes Pediátrica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria), composta por médicas, enfermeiras, nutricionista e educadora, organizou uma actividade especial para as crianças e adolescentes seguidos na Consulta de Diabetes Pediátrica da unidade: um dia de surf e convívio. O grupo dirigiu-se à praia do Baleal, em Peniche, onde passou o dia com a equipa da escola Shark’s Lodge. Durante o dia usufruíram de uma aula de surf, jogos de grupo e actividades na piscina do espaço Shark’s Lodge. Além de promover um estilo de vida saudável, a iniciativa reforçou os laços entre as crianças/adolescentes e a equipa de saúde que os acompanha, proporcionando um ambiente descontraído para a troca de experiências. A actividade contou com o apoio do Shark’s Lodge, que ofereceu o espaço, refeições e aula de surf, bem como o apoio da Câmara Municipal de Santarém que disponibilizou o transporte.