Estabilizar talude perigoso na Póvoa de Santa Iria custa quase 600 mil euros

597 mil euros é quanto custará a estabilização urgente do talude contíguo à Rua António Aleixo, na Póvoa de Santa Iria, que desde Janeiro deste ano corria sérios riscos de deslizar para a estrada depois de chuvas fortes terem provocado um deslizamento de terras. A obra, que a população já pedia desde Janeiro de 2024 para evitar males maiores, consiste na estabilização do talude através da execução de um muro de suporte ancorado em betão armado. Para assegurar a estabilização e protecção do talude existente, prevê-se também a aplicação de uma geomanta sobre malha metálica, reforçada com uma outra malha de cabos de aço. Uma obra complexa e demorada com um prazo previsto de execução de 180 dias.

Devido às obras, a circulação automóvel está a fazer-se de forma alternada na Rua António Aleixo até pelo menos Outubro deste ano, situação que tem causado muitos problemas de trânsito. A presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, já sublinhou em assembleia de freguesia que as obras de estabilização do talude são fundamentais por questões de segurança. Está também previsto nos trabalhos a substituição dos colectores pluviais e domésticos e ramais domiciliários, bem como a construção de um murete em betão armado e pavimentação do passeio, incluindo com a realização de um novo lancil.