Obras no Carregado são tormento para o comércio

Os comerciantes do Carregado queixam-se da morosidade das obras que estão a decorrer há mais de um ano na Avenida da Associação Desportiva e ruas adjacentes. Aquela via esteve cortada ao trânsito largos meses e a semana passada os carros circulavam de forma alternada. As reclamações maiores são do sector da restauração que alega quebras na facturação e clientes que andam às voltas para estacionar o carro mas acabam por desistir por não encontrarem lugar.