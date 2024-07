Toiro parte tronqueira na primeira espera em Vila Franca de Xira

A primeira espera de toiros do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira, na tarde desta sexta-feira, 5 de Julho, ficou marcada por um momento invulgar e tenso quando um toiro partiu uma das tronqueiras da Travessa do Araújo. A situação causou um momento de pânico entre os espectadores, com alguns a fugirem do local.

Valeram vários populares que afastaram o toiro da zona e permitiram a reparação improvisada das protecções de madeira. Não houve registo de feridos. Até domingo a cidade ribatejana está em festa e ainda haverá duas outras esperas de toiros pelas ruas.