Três dezenas de pais contra fecho de colégio no Cartaxo

Pais estiveram reunidos na Câmara do Cartaxo e manifestaram-se contra o encerramento do Colégio Pergaminho Mágico, apesar do espaço estar a funcionar sem licença. Câmara apoia a decisão dos pais.

Cerca de três dezenas de pais que têm as crianças no Colégio Pergaminho Mágico, no Cartaxo, manifestaram vontade do espaço continuar aberto. A informação foi dada pelo presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, que esteve reunido na quarta-feira, 3 de Julho, com os pais, numa reunião em que esteve presente a directora do colégio, Zulmira Simão “Os pais não querem que o colégio feche. Sendo uma empresa localizada no concelho vamos tentar manter o espaço aberto, com autorização das entidades competentes”, disse o edil.

Recorde-se que tal como O MIRANTE noticiou, o Colégio Pergaminho Mágico funciona sem licença da Segurança Social. O colégio tem uma licença de utilização emitida pela câmara municipal em 2006, que não é suficiente para autorizar o seu funcionamento. A Segurança Social comunicou ao colégio e à câmara que a resposta social de Centro de Actividades de Tempos Livres tem de encerrar até dia 18 de Julho por não dispor das condições para o funcionamento e que a manutenção da valência constitui uma infracção muito grave.

As irregularidades vieram a público após uma criança de quatro anos ter ingerido detergente enquanto estava no colégio.

*Noticia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE