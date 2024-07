VFX bem representada nos Jogos Olímpicos de Paris

partilhe no Facebook

O concelho de Vila Franca de Xira vai estar representada na missão portuguesa que vai aos Jogos Olímpicos de Paris, em França, com cinco figuras da terra: dois atletas, um júri, um treinador e um fisioterapeuta. Esta edição promete ser das mais renhidas de sempre e as medalhas vão ser decididas nos pormenores, garantiram os participantes a O MIRANTE, à margem da recepção promovida nos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira na tarde de 26 de Junho.

“Hoje em dia para estar nas medalhas vai-se ao centésimo da classificação, ao detalhe. A competição hoje está muito renhida e decide-se por pequenos pormenores. Ao mínimo deslize acabou”, confirma a O MIRANTE João Oliveira, da Póvoa de Santa Iria, que foi escolhido pela segunda vez, depois de Tóquio 2021, para voltar a ser júri nos Jogos Olímpicos na ginástica de trampolins.