Asfaltamento em ruas de Santarém durante a primeira quinzena de Julho

A Câmara de Santarém pretende ter concluídas até ao final da primeira quinzena de Julho os trabalhos de requalificação e pavimentação de diversos arruamentos da cidade, nomeadamente na Calçada da Junqueira, Rua Adelaide Félix, Rua Vasco da Gama e parte da Rua dos Bombeiros Voluntários, entre outras que estavam a necessitar de requalificação.

O município apela à compreensão dos munícipes por eventuais transtornos causados e agradece a melhor atenção dos automobilistas e peões, no que diz respeito ao cumprimento das indicações de sinalização temporária, implementada nas vias que estão a ser repavimentadas. Este investimento será realizado em todas as freguesias do concelho, em conformidade com as necessidades identificadas e mais urgentes, informa a autarquia.