Festa das Artes de Circo é uma das novidades na animação de Verão em Santarém

Santarém está a receber mais uma edição do projecto municipal Verão in.Str, dedicado a animar os três meses estivais, quer na cidade, quer nas freguesias do concelho. Para a edição deste ano, surgem como novidade os espectáculos que integram o evento in.Circo – Festa das Artes de Circo, durante o mês de Julho, empenhado em divulgar as artes circenses. Em Agosto, haverá também a estreia da Festa da Marioneta, bem como a realização de mais um festival in.Estátua – Festival de Estátuas Humanas, evento que tem atraído milhares de visitantes.

O projecto in.Tradição. apoiado pela fundação INATEL, até ao centro histórico de Santarém, traz nas manhãs de sábados, as danças e cantares tradicionais, a cargo dos agrupamentos de folclore do concelho e da região. Até 21 de Setembro, os grupos vão desfilar e actuar pelo centro da cidade, passando pelo Largo do Seminário, Rua Capelo Ivens, Rua 1.º de Dezembro, Praça Velha, Rua Serpa Pinto, terminando no Largo do Seminário.

Para esta semana, na sexta-feira, 5 de Julho, o Jardim de Infância/EB1 de Casével, pelas 10h00, recebe a estreia do projeto in.Circo - Festa das Artes de Circo com o ‘Saltimbanco da Charneca’, de Pedro Charneca. Nessa noite será a vez do Rossio, em Pernes, receber a Companhia D’Estro, de Espanha, que apresenta o espectáculo ‘Poi’, com Guillem Vizcaíno, artista que detém o título de campeão do Mundo em estilo livre de manipulação de piões. Ainda nessa noite, a Praça Glauco Oliveira, em Alcanhões, acolhe também o in.Circo - Festa das Artes de Circo, com o espectáculo ‘Libertenano’, por Enano Clown.

Na Associação Recreativa e Cultural de Abrã, ainda na noite de sexta-feira, 5 de Julho, entra em cena a peça de teatro ‘Salgueiro Maia… Ele ia de Santarém a Lisboa’, pela Associação Cultural Identidade & Memória do Vale de Santarém em parceria com o Veto Teatro Oficina. O espectáculo repete na noite de sábado na Póvoa da Isenta.

Ao final da tarde de sábado, 6 de Julho, pode-se assistir na Ribeira de Santarém, no Teatro Clube Ribeirense, à performance ‘Ternura Radical’, pelo colectivo PELE, Associação Social e Cultural. Nessa noite, o Convento de São Francisco recebe mais uma sessão do concurso musical, Festival da Canção Rural, organizado pela AMPV - Associação de Municípios Produtores de Vinho.

Ainda na noite de sábado, no Campo de Jogos de Alcanede, realiza-se mais uma sessão da Festa das Artes de Circo, com actuação de Enano Clown e o seu espectáculo, ‘Libertenano’; e em Amiais de Baixo há também animação no Jardim Público com o Clown Oliveirinha que apresenta ‘Oli’ginal’.