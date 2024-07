Investimento de 600 mil euros na requalificação do centro histórico de Cardigos

A Câmara de Mação vai investir mais de 600 mil euros na requalificação de equipamentos no centro histórico da vila de Cardigos, num projecto de regeneração urbana integralmente financiado pelo município. “Estamos a falar de uma obra que terá um valor global de cerca de 600 mil euros e que, no fundo, se consubstancia na reabilitação integral da zona do centro histórico de Cardigos, da chamada Praça de Cardigos, que está num estado muito debilitado, com piso muito degradado, com infra-estruturas a necessitarem de ser reabilitadas, quer em termos de saneamento, quer em termos de rede de águas, infra-estruturas eléctricas e telecomunicações que têm de ser enterradas”, disse à Lusa Vasco Estrela (PSD), presidente do município de Mação.

Segundo o autarca, a empreitada, que arrancou há cerca de um mês, tem um prazo de execução previsto de um ano e conta integralmente, com financiamento municipal, não tendo a autarquia conseguido apoio de fundos comunitários para a obra. No entanto, para Vasco Estrela, faz todo o sentido este investimento. “É uma decisão que estava pensada desde o início do mandato, que demorou mais tempo do que do que era expectável, mas que, agora que a obra já se iniciou, espero que sejam cumpridos os prazos para que daqui a oito ou nove meses, possamos ter a obra concluída, apesar do prazo ser um ano”, afirmou.

Segue-se reabilitação do centro de Mação

Questionado sobre outros investimentos de requalificação urbana, o autarca destacou dois projectos em Mação, que têm apoio comunitário. Um diz respeito à reabilitação do centro histórico da vila de Mação, esperando o município avançar ainda este ano com a intervenção. Por outro lado, o município deverá ainda, “a breve prazo, avançar com os procedimentos para o concurso de reabilitação da Avenida Sá Carneiro, em Mação, junto ao agrupamento de escolas, que também está com o piso danificado, a par do espaço urbano, também ele a necessitar de alguma intervenção”, acrescentou o autarca.

