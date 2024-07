Programa municipal apoia mais um negócio no centro histórico de Abrantes

O executivo da Câmara Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade, na sessão camarária de 25 de Junho, a candidatura para apoio ao estabelecimento designado por “StrogoBox”, no âmbito do programa municipal de estímulo à actividade económica, “+ Comércio no Centro”. O estabelecimento está instalado na Área de Reabilitação Urbana de Abrantes, na Rua Alexandre Herculano nº15, vocacionado para confecção de refeições prontas a levar para casa. O mapa de pessoal vai conta com duas pessoas.

De acordo com o regulamento do programa, o município vai apoiar o negócio assumindo 50% da renda do equipamento. Assim, o montante total do apoio a atribuir por parte do município, durante 12 meses, é de 1.680 euros, o que corresponde a um apoio mensal de 140 euros entre Julho de 2024 e Junho de 2025.