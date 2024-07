Urgências da região passam a estar disponíveis através de mapa interactivo

A partir de terça-feira, 25 de Junho, o Portal SNS passou a ter uma página interactiva para consulta dos serviços de urgência disponíveis e respectivos horários em Portugal Continental. A ferramenta integra, de forma automática, os horários das urgências que constam do SIIP – Sistema Integrado de Informação de Prestadores, para os próximos sete dias, e está acessível em https://www.sns.gov.pt/servicosde-urgencia-sns/. Isto significa que a informação disponibilizada é obtida a partir da plataforma onde os hospitais da região carregam e actualizam de forma permanente as suas escalas de pessoal para as urgências, que é a mesma que serve para a referenciação dos utentes através da Linha SNS 24. Os cidadãos podem fazer a pesquisa por tipologia de urgência, por região, por unidade local de saúde e por unidade de saúde, e saberem, de forma rápida e intuitiva, quais são os hospitais mais próximos e que estão acessíveis. Os dados serão actualizados de hora a hora, fornecendo aos utentes, de forma transparente e inovadora, a resposta de cada hospital e do SNS em matéria de urgência hospitalar.