Apoio a atletas volta a gerar discórdia na Câmara do Entroncamento

Os vereadores da oposição na Câmara do Entroncamento voltaram a expressar a sua insatisfação face aos baixos apoios cedidos pelo município, gerido pelo PS, a atletas do concelho. Em causa, está um pedido de apoio por parte da Academia Cultural e Recreativa de Dança do Entroncamento para a participação da atleta Mariana Alcobaça no Campeonato do Mundo de Dança Latina, a que a maioria socialista propôs corresponder com a atribuição de 200 euros. Um valor considerado baixo pela oposição eleita pelo PSD e Chega.

O vereador social-democrata Rui Gonçalves começou por ler a introdução da informação onde se destaca o “excelente percurso desportivo, conquistas e reconhecimento já alcançado pela atleta, assim como a importância do reconhecimento e apoio aos munícipes e atletas que representem e honrem os clubes e associações e que levam e elevam o nome do Entroncamento a nível nacional e internacional”. E continuou com ironia: “Depois desta introdução, ver que o apoio é de 200 euros para uma prova mundial, o que me apetecia fazer iria fazer-me passar por malcriado mas era levantar-me, aplaudir e dizer bravo. É simplesmente fantástico atribuir 200 euros”.

Luís Forinho, eleito pelo Chega, juntou-se às críticas reforçando que 200 euros de apoio a uma atleta do concelho, que representa uma associação local e que vai representar o Entroncamento a nível mundial era, simplesmente, vergonhoso. O apoio acabou aprovado por unanimidade, sem resposta do presidente Jorge Faria (PS) aos comentários dos vereadores da oposição.



Baixos apoios já tinham sido criticados

Recorde-se que, conforme noticiou O MIRANTE, os apoios a atletas do concelho já tinham sido considerados excessivamente baixos em ocasiões anteriores. Em Novembro do ano passado, o executivo aprovara um apoio de 150 euros a Tiago Veríssimo, atletas de MMA (Artes Marciais Mistas) para a sua participação no campeonato do mundo da modalidade em Tirana, na Albânia.

Rui Madeira, vereador do PSD, considerou que o atleta tem um percurso notável, tendo sido campeão mundial de MMA, devendo ser valorizado e considerado um apoio de maior dimensão também como forma de motivar os jovens atletas do concelho. Luís Forinho também não escondeu a sua indignação, afirmando estar “sem palavras e chocado” com o valor que considerou irrisório. “Só demonstra a falta de apoio e acompanhamento que o município tem dado aos jovens atletas”, referiu.