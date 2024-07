Câmara de Santarém requalifica habitações para arrendar

A Câmara de Santarém vai proceder à requalificação de seis fogos de habitação social, numa empreitada financiada através do Programa Local de Habitação (PLH) de Santarém. Este primeiro lote de intervenção contempla a reabilitação de seis fracções propriedade do município, duas localizadas no Bairro de Vale de Estacas novo, na Rua de São Bento; três no Bairro do Girão, na Rua Aquilino Ribeiro; e uma no Bairro de São Domingos, na Praceta Habijovem.

Segundo nota da autarquia, as fracções a intervencionar apresentam condições deficientes de habitabilidade. O vice-presidente da Câmara de Santarém,João Teixeira Leite, refere que estas obras vão permitir criar habitação para arrendamento acessível, de forma a dar resposta às necessidades da população.