Mordomo da Festa dos Tabuleiros obrigado a cancelar Saída de Coroas devido a polémicas

A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros decidiu organizar, pela primeira vez, uma Saída de Coroas num ano em que não há festa. Parte da população, assim como alguns ex-mordomos, entidades e deputados municipais, recusaram-se a participar na iniciativa que estava marcada para o dia 7 de Julho. A Saída de Coroas acabou por ser cancelada.

Em conversa com O MIRANTE, Mário Formiga, mordomo da última edição da festa, explica que a ideia de realizar uma Saída de Coroas fora do ano da iniciativa, é uma ideia antiga. Segundo o mordomo, os elementos da Comissão e os tomarenses sempre mostraram interesse em que existisse alguma iniciativa, todos os anos, que relembrasse a festa. “Fazia-me confusão no final de cada festa as pessoas dizerem até daqui a quatro anos, não tinha muita lógica”, afirma. Mário Formiga explica que a ideia foi apresentada e aprovada por todos em Abril deste ano, numa reunião que contou com a presença de presidentes de junta, entre outros responsáveis de entidades.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.