Parque do Pingo Doce de Benavente com buracos “impróprios para consumo”

Pavimentação do estacionamento da loja de Benavente do Pingo Doce precisa de obras que são pedidas há vários meses pelos clientes. Fonte oficial do grupo assegura que intervenção está prevista para breve.

As queixas sucedem-se de clientes que se deslocam ao Pingo Doce de Benavente e que utilizam o parque de estacionamento situado no primeiro andar da superfície comercial. A originar o descontentamento estão vários buracos no acesso. Há meses que a situação se arrasta, segundo nos reportou António Ferreira, de Santo Estêvão, um dos utilizadores assíduos do estacionamento do piso superior da cadeia de supermercados.

“Por vezes colocam lá caixas de papelão em cima dos buracos, mas nem sempre se conseguem evitar. A rampa tem buracos enormes, dois ou três de grandes dimensões e seguidos. Aquilo está mesmo impróprio para consumo”, frisou a O MIRANTE. O cliente, que já questionou o segurança do supermercado acerca do assunto, refere que o profissional lhe indicou que “está farto de reportar”, mas “ninguém quer saber” porque não haveria verba. “Liguei também para o apoio ao cliente do Pingo Doce e aí confirmaram-me que tem de ser a loja a resolver. O segurança depois disse-me que a mesma não terá verbas para trabalhos externos”, vincou.

Contactado pelo O MIRANTE, fonte oficial do Pingo Doce confirmou que “está prevista uma intervenção para reparação do piso, que deverá começar em breve”, não especificando mais detalhes sobre o assunto.