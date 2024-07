Uma família síria fugida da guerra procura refazer a vida no Cartaxo

Ghalia Fátima, de 17 anos, fugiu da cidade de Alepo, na Síria, com os pais e o irmão, agora com 14 anos, no final de 2015. É aluna do oitavo ano na Escola Básica Marcelino Mesquita, no Cartaxo, pertence ao quadro de excelência e ao de valor pelas notas e boas atitudes para com os colegas e tem o sonho de ser médica ou arquitecta para salvar vidas ou reconstruir o seu país: “gosto muito de ajudar, porque todos vamos precisar de ajuda um dia”.

“O presente que posso dar aos meus pais neste momento são os meus bons resultados”, refere a jovem, que iniciou os estudos em Portugal no terceiro ano no Colégio Marista de Carcavelos. Ghalia Fátima fala fluentemente português, mas tem dificuldades em expressar-se sobre o passado. Não chegou a ver guerra ou mortos, mas recorda que vivia escondida com os pais na casa dos avós e lembra-se do medo que sentiam quando iam pelas ruas vazias visitar a própria casa. “Às vezes ia o meu pai sozinho e ficávamos com medo que não voltasse”, diz com tristeza.

Eman Assaf, de 33 anos, e Mohamad Fátima, de 43, estão a aprender português online e é com a ajuda da filha que explicam que a vida na Síria antes do conflito era muito parecida com a de Portugal. “Era cheia de paz, segurança e felicidade. A Síria era um dos países mais seguros do mundo. Tínhamos muita indústria e os nossos produtos circulavam pelo mundo”. Eman Assaf nunca trabalhou para se dedicar inteiramente à casa e aos filhos; Mohamad Fátima desenhava, fabricava e vendia móveis. Entretanto trabalhou num restaurante em Carcavelos e a família prefere não entrar em detalhes sobre a situação actual.

Ghalia Fátima acrescenta que os pais saíram do país ilegalmente e tentaram entrar na Turquia, uma viagem que incluiu um percurso a pé, de autocarro e de barco, tendo sido apanhados na primeira tentativa e deportados para a Síria. O objectivo era a Grécia, onde viveram nove meses. Chegaram a Portugal em Dezembro de 2016 e quando acabou o contrato da casa em Carcavelos, a família encontrou abrigo no Cartaxo, uma cidade que descrevem como tranquila e onde as pessoas “são muito queridas”. “Foi difícil por causa da cultura e da língua”, confessa Eman Assaf, reforçando que não gostam de ser apelidados de refugiados. Ghalia Fátima tem duas irmãs de nove e sete anos a frequentar a Escola Básica do 1.º Ciclo José Tagarro. Os pais estão bastante orgulhosos por em pouco tempo dominarem a língua e terem excelentes resultados. “Estaremos sempre ao lado deles”, concluem, acrescentando que o futuro passará por ficarem em Portugal.