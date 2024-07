Consulta pública para alteração de AUGI em São João dos Montes

A reconversão do loteamento da Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) da Quinta de Nossa Senhora de Fátima, em São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira continua a evoluir com novas modificações e vai agora para consulta pública durante 15 dias. O loteamento original passou por várias alterações ao longo dos anos, primeiro em Outubro de 2010, depois em Novembro de 2022 e mais recentemente em Janeiro de 2024. Agora surgiram duas situações que voltaram a obrigar o município a ajustar o loteamento e a avançar com nova consulta pública, a saber: Para permitir a legalização das construções existentes no lote 7 e a posterior emissão da autorização de utilização, foram adicionados 51,60m² destinados a anexos e ainda, para outro lote, o número 97, após a entrega do projecto de construção constatou-se uma diferença na área do lote, necessitando de correcção.