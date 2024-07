Encerramento do centenário de nascimento de António Quadros em Rio Maior

A sessão de encerramento do ano do centenário de nascimento de António Quadros vai decorrer no sábado, dia 13 de Julho, às 15h00, na Fundação António Quadros em Rio Maior.

A sessão de encerramento do ano do centenário de nascimento de António Quadros vai decorrer no sábado, dia 13 de Julho, às 15h00, na Fundação António Quadros em Rio Maior. Do programa consta uma visita à exposição “António Quadros e a Revista Espiral, 60 anos depois (1964-2024)” e a apresentação de “A Paixão de Fernando P.”, romance póstumo de António Quadros, por Paula Ribeiro. Segunda edição revista e complementada com catorze ensaios sobre a obra por Anabela Almeida, Fabrizio Boscaglia, Joaquim Domingues, José António Barreiros, José Carlos Seabra Pereira, Lourenço de Morais, Manuel Cândido Pimentel, Manuel Dugos Pimentel, Manuela Dâmaso, Paula Mendes Coelho, Paulo Samuel, Pedro Martins, Ricardo Belo de Morais e Risoleta Pinto Pedro



Lugar ainda para uma apresentação sobre António Quadros nos 100 anos do seu nascimento, por Abel Lacerda Botelho, e uma palestra dialogada, por António Braz Teixeira e Renato Epifânio, subordinada ao tema “Duas Revistas Culturais, Espiral e Nova Águia”. Será ainda apresentada a Revista Nova Águia, n.º 33.