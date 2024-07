Grupo criminoso caçado em VFX com droga e 54 mil euros

Onze homens e cinco mulheres, com idades entre os 21 e 67 anos, foram detidos no concelho de Vila Franca de Xira suspeitos de pertencerem a um grupo criminoso que se dedicava ao tráfico de droga. As detenções foram feitas pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Vila Franca de Xira na sequência de uma investigação que já durava há um ano nos concelhos de Vila Franca de Xira, Leiria, Marinha Grande e Batalha. São suspeitos de tráfico de droga e mediação de armas, tendo os militares da GNR dado cumprimento a 22 mandados de busca, incluindo 12 buscas domiciliárias, 14 buscas em veículos, três em armazéns, dois terrenos e numa loja, que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 14 veículos, 783 doses de haxixe, 850 gramas de cocaína, 54 mil euros em dinheiro, 38 telemóveis, três pistolas, nove munições, uma catana, quatro computadores, sete relógios, uma consola de videojogos e seis bicicletas. Os detidos vão ser presentes esta segunda-feira, 8 de Julho, ao Tribunal Judicial de Loures e a acção da GNR contou com um reforço da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana, através do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, do Grupo de Intervenção Cinotécnico e da estrutura de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Lisboa, Leiria e Santarém, dos Destacamentos de Intervenção dos Comandos Territoriais de Lisboa e Leiria, da Unidade Especial de Polícia e da Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública de Vila Franca de Xira e de Leiria.