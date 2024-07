Misericórdia de VFX cede 14 camas à Unidade Local de Saúde

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira vai ceder 14 camas à Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULSTejo), para utilização por doentes que continuam internados sem precisar de cuidados hospitalares.

Em comunicado, a ULSTejo adianta ter assinado um acordo de cooperação com essa Misericórdia para encontrar uma resposta mais rápida para os doentes que continuam internados após alta clínica, os designados "internamentos sociais".



O objectivo é libertar camas em enfermaria, o que possibilitará a diminuição da pressão no serviço de urgência. Ao abrigo deste protocolo, em vigor até 21 de Dezembro, a ULSTejo irá também realizar formações em suporte básico de vida a todos os colaboradores da Santa Casa de Vila Franca de Xira.