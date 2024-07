Vila Franca de Xira é cidade há 40 anos mas as vivências ainda são de bairro

O segredo de Vila Franca de Xira é a proximidade, onde toda a gente se conhece e faz parte de uma grande família. O sentimento foi descrito por vários dos homenageados na noite em que Vila Franca de Xira evocou os 40 anos de elevação a cidade com uma sessão solene onde homenageou 13 cidadãos e instituições de mérito. A cerimónia, promovida pela junta de freguesia liderada por Ricardo Carvalho (PS), realizou-se na noite de 28 de Junho no Ateneu Artístico Vilafranquense e premiou Albertina Pedroso como cidadã de mérito profissional. A presidente do Tribunal da Relação de Évora não pôde estar presente mas gravou uma mensagem agradecendo a distinção e o quão importante é para o papel das mulheres na justiça.

Foram também homenageados Pedro Torrão (carreira desportiva), o restaurante 150 Gramas (mérito empresarial); a loja O Tronco (mérito comercial); o Café Flor do Tejo (mérito identitário); o atleta José Fortes (mérito desportivo); Dário Venâncio (mérito de tradição local); o ex-comandante dos Bombeiros de Vila Franca de Xira, Elviro Passarinho (mérito cívico); o Ateneu Artístico Vilafranquense (desenvolvimento local); o director do Museu do Neo-Realismo David Santos (mérito cultural); Daniel Costa Reis (mérito social); o Rotary Clube de Vila Franca de Xira (mérito associativo); e, com o galardão de mérito autárquico, todos os autarcas de 1984 a 2024.

A presidente da assembleia de freguesia, Madalena Lage, destacou a riqueza cultural e tradicional da cidade. “Celebrar 40 anos de cidade é celebrar a romaria de Alcamé, o Colete Encarnado, o fandango, as touradas e largadas. Aspectos que definem a nossa identidade, como o Senhor da Boa Morte e as Lezírias. Estes sentimentos de pertença são o que nos define”, afirmou. A autarca enfatizou a necessidade de uma visão clara para o futuro da cidade, baseada em princípios sólidos e valores partilhados. “A nossa cidade é a fonte da nossa identidade e a base com a qual construímos o futuro”, acrescentou, reforçando a necessidade de preservar as tradições.

“Uma terra extraordinária”

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, elogiou a singularidade da cidade, descrevendo-a como uma comunidade extraordinária com a alma de uma vila. “Todos os que são de VFX dizem que a cidade é diferente. Eu acho que é extraordinária”, declarou. O autarca ressalvou a resiliência e a diversidade dos habitantes, destacando a importância de reconhecer os esforços contínuos da comunidade. “A cidade faz-se de todas estas pessoas, as que são de cá e as que escolhem aqui viver, fazendo essa especificidade tão nossa. Nesta dinâmica e diversidade de opiniões, vidas e amores, é extraordinário que tenhamos encontrado aqui pessoas com uma resiliência imensa. Há sempre muita gente em Vila Franca de Xira a fazer muita coisa e coisas bem feitas”, elogiou. Para o autarca o segredo para o sucesso de Vila Franca de Xira é a proximidade. “VFX merece o que cada um de nós poder fazer por ela e continuaremos a dar o nosso melhor pela cidade”, prometeu.

Já o presidente da Junta de Freguesia de VFX, Ricardo Carvalho, fez uma retrospectiva histórica das propostas que levaram à elevação de Vila Franca de Xira a cidade em 1983, destacando a colaboração política e o espírito de serviço à comunidade que marcou a decisão. “Os homenageados de hoje são a prova de que há 40 anos que metemos todos as mãos à obra para trabalhar por VFX”, afirmou, incentivando os jovens a seguir esse mesmo caminho. Após a entrega dos galardões seguiu-se um espectáculo com a banda vilafranquense “BoxBand & The Funk Project”.