Auditório de Mação vandalizado durante fim de semana de festa

Durante os dias da Feira Mostra de Mação, porta da saída de emergência do auditório do Centro Cultural Elvino Pereira foi grafitada com frases.

O município de Mação partilhou, através das redes sociais, a porta de saída de emergência do auditório do Centro Cultural Elvino Pereira vandalizada. Durante os dias da Feira Mostra de Mação, a porta foi grafitada com desenhos e a frase “a vida é dura para quem é mole but torna se mole para quem é duro!” e “vida longa aos loucos”.

“A Câmara Municipal de Mação defende e apoia todos os tipos de Arte, mas não desta maneira! O que vemos na imagem trata-se de um ato de puro vandalismo e de enorme desprezo por uma instituição pública. Que a Arte permaneça sempre, mas loucuras destas não a engrandecem, porque é feita com total desprezo por quem zela pelo património municipal e, por conseguinte, tem custos para quem não partilha desta “louca” visão! A Câmara Municipal de Mação condena veementemente este tipo de atitudes e não deixará de encetar as respetivas diligências relativamente a este assunto” pode ler-se no comunicado.