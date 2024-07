Constância juntou mais de 150 crianças em actividade no museu

No dia 9 de Julho, mais de 150 crianças dos centros de ATL do concelho de Constância participaram na actividade “Um dia no Museu”, organizada pelo município, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, com o tema “50 anos do 25 de Abril”.

No período da manhã decorreu o encontro com a escritora Vanda Furtado Marques, autora do livro “Salgueiro Maia – Um herói do 25 de Abril”. Seguiu-se uma visita à exposição “Adeus até ao meu regresso! – Memórias da Guerra Colonial de ex-combatentes do Concelho de Constância”, uma mostra que está em exibição no Cineteatro Municipal de Constância.

De regresso ao jardim do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, as crianças tomaram contacto com aquela que foi uma das mais relevantes conquistas da revolução de Abril, o voto. Tendo disponíveis barritas de chocolates, bombons e rebuçados, as crianças votaram no doce que lhes foi oferecido no final da actividade.