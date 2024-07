Encontro “A Arte de Educar” juntou duas centenas e meia de professores em Santarém

O X Encontro “A Arte de Educar”, dedicado ao tema “Semear Criatividade para colher Sabedoria”, organizado pelo Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, decorreu esta terça-feira, 9 de Julho, no Auditório Maria de Lurdes Asseiro, na Escola Superior de Saúde de Santarém, com a participação de mais de duas centenas e meia de professores.

João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, participou na sessão de abertura, que também contou com Hélia Dias, directora da Escola Superior de Saúde de Santarém, Margarida da Franca, directora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano e José Luís Avelino, director do Centro de Formação da Lezíria do Tejo.

Perante um auditório repleto, que também contou com a participação de Inês Barroso, deputada eleita pelo círculo de Santarém, assim como de Alfredo Amante e Nuno Domingos, vereadores da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite enalteceu “o trabalho desenvolvido pela professora Margarida da Franca que ao longo de todo o ano lectivo, dinamiza diversas iniciativas que incentivam e despertam o talento dos nossos alunos, das nossas crianças e que os leva a participar e que também nos faz estar aqui hoje”.

O autarca deixou também palavras de apreço à directora da Escola Superior de Saúde, Hélia Dias: "É uma grande honra estar aqui hoje neste auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém, perante um auditório cheio, nesta escola de referência para o nosso País, para reunirmos e discutirmos um tema tão importante hoje que é o despertar dos talentos dos nossos jovens. É muito importante que este tema seja debatido e refletido para que os professores e as escolas, durante o período letivo, consigam criar um conjunto de dinâmicas que possam despertar o talento”.

O início dea sessão contou com uma apresentação de ginástica acrobática, com Teresa Silva e Celeste Madruga, da Associação Académica de Santarém. Através da ginástica acrobática, aliada à música e ao movimento, as ginastas apresentaram uma coreografia em que as expressões físicas e artísticas se envolveram, em sincronia, e demonstraram que é preciso “semear criatividade para colher sabedoria”.

O X Encontro “A Arte de Educar” contou com oradores como Paulo Pires do Vale, do Plano Nacional das Artes, João Aidos, programador do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, em articulação com as escolas, Dominique Ventura, professor do Conservatório de Música de Santarém, que participa na vertente da música como arte inspiradora, Mário Augusto, na vertente do cinema, Marta Ornelas, no acesso do público escolar à arte, entre outros.