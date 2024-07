Entrega de viaturas eléctricas reforça cuidados de saúde no concelho de Ourém

Cuidados de Saúde Primários no concelho de Ourém foram reforçados com a aquisição e respectiva entrega de duas viaturas eléctricas.

Na manhã de sexta-feira, 5 de Julho, junto ao Centro de Saúde de Ourém, o município entregou à Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULS RL) duas viaturas eléctricas para reforço da resposta ao nível dos Cuidados de Saúde Primários no concelho de Ourém. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, a vereadora responsável pelo pelouro da saúde, Micaela Durão, e o presidente do conselho de administração da ULS RL, Licínio de Carvalho.

A entrega das viaturas resulta de uma candidatura efectuada pela Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) ao PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, que inclui a meta i1-10 para disponibilizar viaturas eléctricas para apoio à prestação de cuidados domiciliários nos centros de saúde.

As viaturas destinam-se à melhoria das acessibilidades, condições de segurança e conforto para utentes e profissionais, à beneficiação e adequação às prestações de cuidados e aos planos de contingência, à manutenção e conservação de edifícios, bem como à valorização ambiental e promoção da eficiência energética.