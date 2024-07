Programa Viva Mais proporcionou bons momentos a 800 seniores do concelho de Santarém

A festa final do programa Viva Mais, promovido pela empresa municipal Viver Santarém, juntou cerca de 160 participantes de todas as freguesias do concelho. A iniciativa decorreu no Complexo Aquático de Santarém e terminou na Casa do Campino, tendo-se também associado a Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

A festa de 28 de Junho culminou um ano desportivo repleto de iniciativas, que envolveu 800 alunos seniores, distribuídos por 18 juntas e uniões de freguesia e ainda 14 centros de dia. O programa Viva Mais tem mudado a vida de muitas pessoas e destina-se à comunidade sénior, proporcionando actividades lúdicas, sociais e físicas.

Durante o dia em que decorreu a festa final do Viva Mais, foram audíveis os elogios de vários participantes em relação à forma como o programa veio transformar positivamente as suas vidas. “Tirar de casa os mais idosos, dar um novo sentido às suas vidas, integrá-los em programas comunitários que têm o objectivo de melhorar a vida das pessoas, tem sido o foco do programa Viva Mais e que tem sido plenamente alcançado”, diz a Viver Santarém, que depois dos 800 participantes durante o ano de 2023/2024 já pensa em superar essa fasquia e continuar a proporcionar bons momentos.