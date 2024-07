Projecto no Politécnico de Tomar para combater abandono escolar e promover sucesso dos estudantes

O projecto do Instituto Politécnico de Tomar “Success Journey: Keep on going!” foi apresentado na quarta-feira, 26 de Junho, no Auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim. O projecto foi aprovado no âmbito do Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono Escolar no Ensino Superior e prevê um conjunto de iniciativas a desenvolver no período entre 2024 e 2026.

Para chegar ao sucesso pretendido, na primeira fase, que terminou em Novembro de 2023, foram desenvolvidas várias iniciativas. Em 2019 foi criada a Mentoria WPOC (Ponto de encontro do mundo), onde os objectivos foram a ajuda, o acompanhamento e a integração dos estudantes. Em 2020 foi criado o Laboratório de Inovação e Ensino à Distância, que contribuiu para facilitar, dinamizar e impulsionar o politécnico em termos de formações. Em 2021 nasceu o Gabinete de Diversidade e Inclusão e o Observatório para a Prevenção do Abandono e Para a Promoção do Sucesso.

A primeira fase do “Success Journey” decorreu entre Fevereiro de 2022 e Novembro de 2023. Foram desenvolvidas actividades no âmbito da mentoria, workshops, trabalhos com estudantes, formação para funcionários do IPT, formação de docentes tutores e estudantes tutores no âmbito do programa de tutoria, e celebração de momentos importantes dos estudantes. As actividades do primeiro projecto permitiram alcançar excelentes resultados, como o aumento de 13% na taxa de renovação de inscrições dos estudantes de primeiro ano e o aumento em 9,56% de ECTS concluídos pelos estudantes de primeiro ano. O projecto contou com a colaboração dos estudantes, pessoal docente, e não docente, e de várias instituições, associações e empresas. Para a segunda fase do projecto, a iniciar em Setembro de 2024, financiada pelo PRR, foram definidas “skills” para a instituição. Foi anunciado ainda que está em desenvolvimento uma aplicação na qual os estudantes vão poder, através do telemóvel, identificar as suas necessidades fazer marcações, e visualizar a agenda com os eventos do projecto.