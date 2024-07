Torre da Igreja de São João Baptista em Tomar com visitas guiadas

Está aberta a visitas a Torre Sineira da Igreja de São João Baptista, em Tomar. A partir de agora, quem estiver interessado, poderá subir à torre de um dos monumentos mais emblemáticos da cidade de Tomar.

As visitas à torre permitem aos visitantes apreciar a arquitectura manuelina e a história do local, além de uma imponente vista da cidade templária. Numa fase inicial, quem visitar a torre, terá apenas acesso ao mecanismo dos relógios e zona dos sinos, estando a ser preparado um espaço museológico de arte sacra que irá complementar as visitas, que vão ser realizadas dentro do horário da igreja, entre terça-feira e sábado, sendo recomendado agendamento através da Paróquia de Tomar.