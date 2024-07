Concurso para passagens hidráulicas do Sardoal sem candidaturas

O presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges (PSD), revelou que o concurso de contratação para construção de passagens hidráulicas no concelho ficou deserto. Na última reunião camarária, o autarca informou que o concurso não teve nenhuma candidatura válida, sendo duas apresentadas com um valor mínimo apenas para as empresas terem acesso à documentação do projecto e uma terceira em que o valor excedia o preço base.

Miguel Borges garante que vão ser revistas as condições do projecto e pensadas possibilidades para o relançamento do concurso. “Poderemos ter de fazer uma actualização de preço, poderemos ter de aumentar o tempo de realização da obra ou pode até ter sido o tempo que demos para as empresas responderem que não foi o indicado” diz o autarca, garantindo que, após uma análise, o concurso vai ser ajustado para voltar a ser lançado. Em reunião de câmara de Abril, o presidente do concelho afirmou que o valor máximo esperado para a obra era de 537 mil euros.