Ourém tem sido exemplo no aproveitamento de fundos para melhorar qualidade de vida no concelho

Foram várias as entidades que marcaram presença no dia 20 de Junho para assinalar o Dia do Município de Ourém. As comemorações iniciaram com a cerimónia do Hastear das Bandeiras, a que se seguiu a inauguração do troço entre a rotunda dos Álamos e a rotunda do Ribeirinho. A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, Isabel Damasceno, que marcou presença nas cerimónias, sublinhou a capacidade do município na captação de fundos comunitários, postura que se materializa na apresentação de obra feita e numa “transformação da cidade e na criação de novas centralidades, com a realização de investimentos importantes para o desenvolvimento económico do concelho”, disse. Isabel Damasceno realçou que a autarquia vai ser das primeiras a ser apoiada no âmbito do programa Centro 2030.

O presidente da câmara, Luís Albuquerque, sublinhou a importância do enquadramento da empreitada no novo quadro comunitário de apoio, beneficiando de 85% de financiamento no total do investimento. Segundo o edil, este complemento à requalificação da Avenida D. Nuno Álvares Pereira “dignifica a entrada da cidade”. O autarca anunciou que a curto prazo vão ser apresentadas mais duas candidaturas a fundos comunitários, para intervir na Avenida Irmã Lúcia de Jesus, em Fátima, e para concluir a requalificação da Avenida Francisco Sá Carneiro, com a construção de uma ligação à Rua Teófilo Braga.

A comitiva dirigiu-se depois para a Rua Tenente-Coronel Moreira Lopes, via que também foi formalmente inaugurada após recente requalificação. Luís Miguel Albuquerque sublinhou a importância das várias intervenções concretizadas na cidade, situação que terá continuidade com mais projectos estruturantes, já que “Ourém precisa e merece”. A terminar a ronda de inaugurações, a comitiva deslocou-se para a nova Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda, projecto há muito ambicionado e cuja inauguração contou com a presença do secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis. A CCDR Centro contribuiu para o financiamento do projecto em sensivelmente três milhões de euros e poderá vir a reforçar a comparticipação comunitária em 600 mil euros. Neste investimento de quase 4,6 milhões de euros, Luís Albuquerque diz acreditar que, com a venda dos lotes, sejam apurados cerca de 1,2 milhões de euros, o que confirma que “este é um projecto de sucesso e com viabilidade financeira”.