Serviço de Cardiologia da Lezíria organiza 29.ª edição do Cardio Santarém

O Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria vai organizar a 29.ª edição do Cardio Santarém (Jornadas de Cardiologia de Santarém) nos dias 4 e 5 de Outubro. Em comunicado, a ULS da Lezíria adianta que a iniciativa irá reunir três grupos profissionais – médicos, cardiopneumologistas e enfermeiros – e contará com palestrantes nacionais de diversas instituições.

No dia 4 de Outubro irá realizar-se no auditório do Hospital Distrital de Santarém um curso pré-jornadas intitulado “Curso antitrombóticos”, a médicos das várias especialidades. No dia seguinte, decorrem no Santarém Hotel diversas mesas-redondas e simpósios, sobre temas como “Vacinação - atualização”, “Um olhar diferente sobre Insuficiência Cardíaca - o que é afinal um final feliz?”, “Como orientar um doente com fibrilhação auricular”, “Inteligência artificial – o que já posso usar na prática clínica”, “Aorta e doença arterial periférica”, “Cardio flash: Valorização de achados em exames”.