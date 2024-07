A vida de Albertina Roque aos 100 anos

Albertina Roque casou com António Barreto, irmão do falecido bandarilheiro Manuel Barreto

Albertina Maria Roque é a utente mais idosa a viver numa residência assistida na Santa Casa da Misericórdia da Golegã e a segunda mais idosa da instituição. Comemorou 100 anos no sábado, 6 de Julho, com uma festa surpresa preparada pela Misericórdia e no dia anterior conversou com O MIRANTE sobre a sua vida de sacrifício. Revelou-nos que ainda cozinha, estende, lava e passa a ferro a sua roupa, cose à máquina, vai ao supermercado e faz a cama. O conselho que dá aos jovens é de pouparem para conseguirem ter as suas coisas e, na melhor das hipóteses, uma velhice tranquila como a sua.