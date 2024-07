Autarca denuncia descargas para ribeira afluente do Nabão em Tomar

O vereador do Partido Social Democrata (PSD), Tiago Carrão, afirmou na última sessão camarária, que se realizou na segunda-feira, 8 de Julho, ter conhecimento de uma “situação ambiental grave” que ocorreu na freguesia da Asseiceira, mais concretamente numa ribeira na Linhaceira. Tiago Carrão explicou que esteve no fim-de-semana passado na Linhaceira e que alguns populares o chamaram à atenção para as alegadas descargas de águas residuais para uma ribeira afluente do rio Nabão.

O autarca disse tratar-se de uma Estação Elevatória da EPAL, sendo que é um problema que já dura há algum tempo, acrescentou. Segundo o vereador social-democrata, a Guarda Nacional Republicana (GNR) já foi chamada ao local e desde aí as descargas terão diminuído. Tiago Carrão terminou a sua intervenção, questionando o presidente da câmara sobre se tem conhecimento da situação e se já existe algum auto levantado pela GNR.

Hugo Cristóvão (PS) respondeu que não tinha conhecimento da situação, mas que vai falar com o presidente da junta de freguesia e eventualmente as entidades competentes para esclarecer se há ou não problemas.