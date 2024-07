Autoridades realizam acções de fiscalização conjunta no distrito de Santarém

No primeiro semestre deste ano, nas 39 operações conjuntas foram detectados 11 crimes, efectuada uma detenção por venda de artigos contrafeitos online e apreendidos 1.806 artigos contrafeitos no valor de trinta mil euros.

Diversas autoridades realizaram 39 acções de fiscalização conjuntas no distrito de Santarém durante o segundo trimestre deste ano, tendo sido registados 11 crimes, efectuada uma detenção por venda de artigos contrafeitos online e apreendidos 1.806 artigos contrafeitos no valor de 29.521 euros. Também foram apreendidos 14 veículos por infracção aduaneira, destacando-se ainda um encerramento administrativo de equipamento social, que se encontra em curso.

Foram controlados 456 trabalhadores, dos quais 139 de nacionalidade estrangeira e destes, cinco em situação irregular no país. Segundo comunicado à imprensa, foram também elaborados 161 autos de notícia por contraordenação, num trabalho articulado que envolveu 438 elementos da GNR, PSP, Autoridade para as Condições do Trabalho, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária - Alfândega, Autoridade Tributária - Finanças, Ministério Público e Instituto de Segurança Social do distrito de Santarém.

“Esta articulação e coordenação das capacidades das diversas entidades do distrito de Santarém tem melhorado a proficiência das operações planeadas, sendo por isso considerada uma boa prática que se tenciona manter, por contribuir de modo decisivo para o reforço do sentimento de segurança”, lê-se no comunicado.