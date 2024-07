Beatriz Corceiro: a engenheira das energias renováveis que quer emigrar e tem uma irmã famosa

Conversa de Beatriz Corceiro com O MIRANTE realizou-se no âmbito do Dia Internacional da Mulher na Engenharia

Beatriz Corceiro é uma jovem, das poucas engenheiras industriais, que não gosta de ir às compras, não liga a maquilhagens, prefere estar em casa, gosta de cozinhar e os torneios de padel são o que a faz tirar da vida reservada, mesmo com uma irmã famosa que é totalmente o oposto. A história da menina loira de olhos azuis pode parecer desinteressante, mas a sua forma de estar no mundo, de encarar a vida e de lidar com o mediatismo do qual sempre fugiu, mas que lhe entra em casa, fazem a diferença numa juventude da imagem e da exposição nas redes sociais.

Desde pequena que gostava de matemática e de físico-química. Era aluna de tirar notas de 18 ou 19. Depois do secundário na Ginestal Machado na área de ciências, saiu de Santarém para o Instituto Superior Técnico para estudar engenharia e gestão industrial.