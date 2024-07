Um homem de 43 anos foi detido pela GNR por suspeita de ser o autor de uma vaga de furtos em residências nas localidades de Pinheiro Grande e Carregueira, no concelho da Chamusca.

Detido suspeito de furtos em habitações do Pinheiro Grande e Carregueira

Um homem de 43 anos foi detido pela GNR por suspeita de ser o autor de uma vaga de furtos em residências nas localidades de Pinheiro Grande e Carregueira, no concelho da Chamusca. A detenção ocorreu no dia 9 de Julho e o suspeito, com antecedentes criminais, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público.

Durante o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, os militares da GNR apreenderam e recuperaram o seguinte material: 54 doses de cannabis; quatro consolas de videojogos; 105 videojogos; diversos controladores de consolas de videojogos; uma arma de airsoft; um taco de basebol; e um par de binóculos de infravermelhos.

A acção do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas da GNR contou com o reforço da Unidade de Intervenção, Destacamento de Intervenção de Santarém e com a Estrutura de Investigação Criminal de Santarém.