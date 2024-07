Está de volta o Mercado Ribeirinho de Abrantes no Aquapolis

O Mercado Ribeirinho de Abrantes, promovido pela TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, decorre entre 19 e 21 de Julho no Aquapolis – Margem Sul, com actividades culturais e desportivas, bem como artesanato, produtos locais e gastronomia.

Durante o certame há música, oficinas temáticas, oficinas temáticas, animação infantil e um mercado de hortofrutícolas e flores. No primeiro dia o mercado abre às 18h00 e uma hora e meia depois há a apresentação do projecto de cooperação interterritorial Tejo Vivo. A animação à noite é com fados de Salomé Silveira e Valéria Carvalho, acompanhados na viola de fado por Fernando Heleno e na guitarra portuguesa por António Sereno, seguindo-se Dj Set (David Quinas).

No dia 20 destaque para a descida do Tejo em canoa, o espectáculo CARMIM de Joana Carmo Martins, Coração nas Mãos, com circo, dança e teatro de rua. A meio da tarde abre o mercado de produtos locais e artesanato e entregam-se os prémios do concurso de ideias “Do Artesanato Tradicional à Inovação”. Na animação actuam a Sociedade Instrução Musical Rossiense e da Banda Filarmónica Alveguense, Marchas Populares Ribeirinha e o grupo musical Street Band

No último dia a manhã começa com um convívio de pesca e o mercado de produtos hortofrutícolas e flores. Pela tarde há dança com Human Coop, e actua o Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego.

As inscrições no mercado de produtos locais e artesanato, nas tasquinhas tradicionais e no mercado de produtos hortofrutícolas e flores, podem ser feitas para o e-mail: tagus@tagus-ri.pt ou para o telefone 241 106 000.