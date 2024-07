Homem morre na praia fluvial de Aldeia do Mato

Um homem de 47 anos morreu na tarde de quarta-feira, 10 de Julho, na praia fluvial da Aldeia do Mato, em Abrantes, depois de ter mergulhado e não ter voltado à superfície. Segundo o Comando Sub-Regional do Médio Tejo, em declarações à agência Lusa, a vítima mortal estava acompanhado do filho menor na zona de lazer situada na albufeira da Barragem de Castelo de Bode.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 16h57 e o corpo foi encontrado pelas 20h00, por baixo da plataforma da piscina. Fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo o óbito foi declarado no local e um bombeiro teve de ser assistido. Para a ocorrência foram mobilizados 33 operacionais e 15 veículos de apoio às operações de busca e resgate aquático.