Obras na Escola Gualdim Pais em Tomar podem começar a qualquer momento

As obras na Escola Básica de 2º e 3º Ciclo Gualdim Pais, em Tomar, continuam a dar que falar nas sessões camarárias. O tema voltou para cima da mesa na sessão de 8 de Julho, depois do vereador do PSD, Tiago Carrão, ter demonstrado alguma preocupação com possíveis atrasos na obra que possam comprometer o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Recorde-se que a empreitada foi adjudicada a uma construtora de Lisboa por um valor perto dos cinco milhões de euros.

Depois de Tiago Carrão ter questionado se o visto do Tribunal de Contas já tinha sido emitido, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que a obra está pronta a arrancar. “É sempre um processo demorado. O visto chegou na sexta-feira passada. O planeamento está feito (…) A obra tem toda a permissão para arrancar efectivamente”, disse o autarca que assumiu a presidência do município em 2023.

