Pizza continua a ser uma iguaria difícil de resistir

Com fruta ou sem ela, massa alta ou fina, peixe ou carne, de farinheira a ovos estrelados, não há limite para a imaginação do que uma pizza pode levar e as respostas a estas questões dividem opiniões e o melhor é ir trincando uma fatia enquanto se debatem os prós e contras. Ainda hoje a pizza continua a mostrar-se um prato à prova da passagem do tempo. Tal como a Expresso Pizza de Vialonga, de Adriano Santos, que foi um dos primeiros a abrir uma pizzaria na vila. Para o cozinheiro a resposta do que mais gosta na pizza é rápida: ananás. E se for ananás e atum (uma especialidade da casa) melhor ainda. Em Vialonga não há quem não conheça Adriano Santos, afinal de contas foi das primeiras pizzarias a abrir portas e ainda hoje as suas mãos não chegam para toda a massa que tem de preparar dada a grande saída que as suas pizzas continuam a ter, suplantando até as grandes cadeias mais comerciais. No dia 10 de Julho assinalou-se o Dia Mundial da Pizza e O MIRANTE sentou-se à mesa com Adriano Santos para conversar sobre esta iguaria, as suas origens e o que a torna tão especial. É uma reportagem para saborear na próxima edição impressa do jornal.