Terminaram as obras na Estrada dos Casais do Farol

As obras para a estabilização da Estrada dos Casais do Farol, em Azambuja, foram dadas como concluídas pela câmara municipal. A empreitada reforçou as condições de segurança da via de circulação e das casas existentes junto aos depósitos de água daquela localidade.

Nesta obra foram ainda realizados trabalhos de construção de muro de gabiões, reforço e protecção de talude contra erosão superficial, sistema de drenagem de águas pluviais, substituição de sistema de instrumentação, guarda corpos com vedação e pavimentação com respectiva sinalização vertical e horizontal.

A intervenção, com início em Julho de 2022, teve um custo estimado de cerca 376.185,36 euros acrescidos de IVA.